Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение о том, что новое наступление ВСУ может только улучшить позиции российской армии. Он считает, что наступление обернётся катастрофой для киевского режима, российские войска выйдут из него ещё более укреплёнными.
"Если произойдёт ещё одно катастрофическое наступление ВСУ, русские почувствуют себя ещё более победоносными. Они могут продвинуться ещё дальше и быстрее, чем ожидают украинцы, и будут менее заинтересованы в переговорах с украинцами, чем сейчас", — отметил Меркурис.
По мнению эксперта, в случае такого сценария нельзя исключать ужесточение позиции Москвы в последующих мирных переговорах. Он также подчеркивает, что внутри Украины возможна негативная реакция на очередной провал, что приведёт к осложнению политической обстановки.
"Какова будет реакция на Украине, если произойдёт ещё одно наступление, и оно закончится катастрофой? Что скажут боевики из "Азова"* и "Правого сектора"*? Они будут в ярости", — резюмировал Меркурис.
Кроме того, в начале июля глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном, сознательно затягивается Западом.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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