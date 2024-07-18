Атаки лётчиков ВСУ на F-16 будут равносильны самоубийству из-за недостатка опыта в боевом применении таких самолётов, заявил генерал-майор Владимир Попов в интервью "АиФ".

"Это будет избиение младенца. Они хорошие лётчики, но опыт боевого применения этих самолётов — разовый. Это 3-5 пусков на полигоне, а надо годами их оттачивать. Мы на ротационной основе через 2-3 месяца меняем лётный и инженерный состав, чтобы обкатать всех", — объяснил эксперт.

По мнению генерала, отсутствие опытных летчиков и инженерного состава для работы с F-16 является одной из главных проблем ВСУ. Он также отметил недостатки в инфраструктуре аэродромов, взлётно-посадочных полос и укрытий. Запад, по его оценке, сначала выделит Киеву одну эскадрилью — 16 истребителей F-16. Однако боевой потенциал будет ничтожно мал.

"F-16 — лёгкий истребитель. Да, он самый массовый, но не факт, что лучший. Для наших лётчиков любой противник будет целью — мы сбивали и Су-27, МиГ-29. Будем сбивать и F-16. У нас есть эти возможности", — подчеркнул генерал.

Попов добавил, что российские войска превосходят ВСУ по технической оснащённости.

"Наши РЛС работают на 50-70-100 км дальше, чем у F-16. Мы заметим противника на 50-30 км раньше и возьмём на автосопровождение. Это минус F-16 — слабая радиолокационная станция переднего обзора Если их истребитель попадёт на нашу сторону, мы ещё многое о нём узнаем", — сказал он.

Сам по себе F-16 — "верткий самолёт".

"Интересно посмотреть их и даже из пушек пострелять. Но не будет такой возможности. Скорее всего, это будет средний бой ракетами. Ближе они не подойдут. Хотя наши лётчики могут рискнуть и проверить себя", — предположил Попов.

Генерал также выразил уверенность, что российские лётчики не будут мотивированы 15 млн рублей за первый сбитый F-16.

"Я во всех конфликтах в СССР участвовал. Мы, лётчики, никогда за деньги не работали", — заверил он.

Учитывая отсутствие опыта у ВСУ и небольшое количество F-16, ситуация в зоне СВО не изменится кардинально, отметил Попов.

"Первое, по чему мы бьём — инфраструктура аэродромов и ПВО. Потом авиатехника и личный состав на земле и в воздухе. Проводятся авиационные операции, чтобы ослепить противника — вынести ПВО, радиопередатчики, радиопеленгаторы ВВС, самолёты дальней радиолокационной связи. В этом участвуют все огневые средства: "Искандеры", крылатые ракеты, гиперзвуковые, дальнобойные системы залпового огня", — резюмировал генерал.

Фото: сommons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)