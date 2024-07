Ситуация на Украине со временем только ухудшается, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue Works.

"Полагаю, это катастрофа, и не вижу выхода из неё. Я вижу, что она усиливается и стала ещё более серьёзной. Действительно, я не вижу, как мы из этого выберемся", — отметил он.

По словам Уилкерсона, положение в восточноевропейской стране вряд ли изменится до проведения президентских выборов в Америке. Однако он допустил, что в случае избрания Дональда Трампа существует вероятность перемен. В начале июля глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сегодня и затягивается.

Лоуренс Уилкерсон: "Они делают деньги. Теперь этим занята и европейская промышленность, не только американская. Они зарабатывают, и у них проблемы с руководством. Послушав генерала ВВС Германии, я понял, что среди стоящих офицеров НАТО наблюдается серьёзный разлад. Есть несколько британцев, французов и канадцев, которые искренне не знают, в чём их стратегия, кроме как делать деньги и не допустить поражения Байдена в ноябре.

Внутриполитическая ситуация запрещает им прекратить огонь и начать конструктивные переговоры. Я считаю, Байден в ловушке, и это немыслимая ситуация. Все эти мужчины и женщины умирают потому, что он хочет снова стать президентом".

Фото: сommons.wikimedia.org/Office of the Secretary of Defense - Public Affair (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)