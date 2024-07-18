Бывший президент Америки Барак Обама считает, что Джо Байдену стоит серьёзно обдумать целесообразность своего участия в выборах, сообщают СМИ. По мнению Обамы, шансы главы Белого дома на победу заметно сократились за последние недели.

The Washington Post пишет, что в закулисных разговорах экс-президент "проявил вовлечённость в обсуждение кампании Байдена" и обсудил данный вопрос со многими представителями Демократической партии. Согласно данным Axios, высокопоставленные демократы полагают, что Байдену придётся выйти из президентской гонки уже на предстоящих выходных.

По информации CNN, бывший спикер США Нэнси Пелоси также высказала Байдену своё мнение, что он не сможет победить на ноябрьских выборах главы государства. Известный журналист Скарборо из MSNBC раскритиковал окружение Байдена, призвав приближённых лидера помочь ему сделать верный выбор и снять свою кандидатуру.

"Люди рядом с Байденом должны вмешаться и помочь человеку поступить правильно", — отметил он.

По данным ABC, ведущий демократ в Сенате Чак Шумер заявил Байдену, что будет лучше, если тот выйдет из гонки.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise (Commons Attribution 2.0 Generic license)