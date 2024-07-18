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Политолог Чихачёв: фон дер Ляйен не заменит НАТО оборонным союзом ЕС
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Политолог Чихачёв: фон дер Ляйен не заменит НАТО оборонным союзом ЕС

Заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости создания "оборонного союза Европы" не подразумевают создания новой организации на замену НАТО. Об этом сообщил преподаватель СПбГУ Алексей Чихачёв в интервью "Ленте.ру".

"Под этой формулировкой не скрывается новая организация. Это просто попытка обратить внимание на новое качество ЕС, на повышенную военно-политическую интеграцию союза, которая активно развивалась", — пояснил Чихачёв.

Он отметил, что акцент фон дер Ляйен на развитие единой обороны ЕС логично продолжает её первый срок на посту главы Еврокомиссии, когда она заявила о "геополитическом повороте" сообщества. Для неё важно, чтобы инициативы проходили внутри институционального контура ЕС без параллельных форматов.

Чихачёв подчеркнул, что планы политиков Европы по укреплению обороны не противоречат членству в блоке НАТО и курсу на союз с Америкой. Напротив, они стремятся дополнить американское влияние, создавая "вторую опору для Альянса", чтобы стать полезнее Вашингтону. Европейские политики понимают, что разрыв с трансатлантизмом чреват серьёзными последствиями.

"Им не хочется оставаться наедине с большим миром. Традиция самостоятельного геополитического мышления утрачена европейцами", — добавил эксперт.

Политолог также указал на то, что такая политика ЕК связана с возможным возвращением Дональда Трампа на пост президента Штатов. Несмотря на взаимную критику, желания бывшего лидера повысить траты на оборону и приоритеты бюрократов ЕС не противоречат друг другу.

"Принципиального противоречия с Трампом в Брюсселе нет. Результат один и тот же: все призывают увеличивать расходы на ОПК и развивать оборонные проекты, дополняя влияние Америки", — отметил Чихачёв.

Эксперт напомнил, что совместные инициативы в рамках ЕС редко приводят к конкретным действиям и остаются декларациями.

"Евросоюз — неповоротливая бюрократическая структура, она медленно идёт вперёд, постепенно обрастая инициативами и форматами. Со временем что-то и получается, но это очень длительный процесс", — подчеркнул он.

В качестве примера Чихачёв напомнил историю с принятием в 2022-ом "стратегического компаса" ЕС, который считался первой концепцией внешней политики на уровне объединения.

"Но, кроме самих бюрократов Брюсселя никто об этом не вспоминал. Куда большее значение имеют стратегические концепции НАТО", — резюмировал политолог.

Фото: commons.wikimedia.org/Kuhlmann / MSC (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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