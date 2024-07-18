Летящий из Дели в Сан-Франциско Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске. Причиной стала работа датчика загорания в грузовом отсеке, рассказали экстренные службы. Пассажирский самолёт Air India запросил экстренную посадки в Красноярске, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем. Как сообщил Mash, на борту рейса находятся 216 пассажиров, а также 16 членов экипажа.
Представители Air India заявили: "Во время полёта отказал один из движков. Причину будут уточнять. Перед вылетом борт проверяли индийские инженеры".
В Госдепе Америки сообщили, что не знают, сколько американцев на борту. Самолёт компании резко изменил курс в Эвенкийском районе. В аэропорту Красноярска Mash подтвердили данную информацию.
Фото: commons.wikimedia.org/Julian Herzog (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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