Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 87,8754
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 96,1018
Летящий из Дели в Сан-Франциско Boeing 777 совершит аварийную посадку в Красноярске
  1. Главная
  2. Происшествия

Летящий из Дели в Сан-Франциско Boeing 777 совершит аварийную посадку в Красноярске

Летящий из Дели в Сан-Франциско Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске. Причиной стала работа датчика загорания в грузовом отсеке, рассказали экстренные службы. Пассажирский самолёт Air India запросил экстренную посадки в Красноярске, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем. Как сообщил Mash, на борту рейса находятся 216 пассажиров, а также 16 членов экипажа.

Представители Air India заявили: "Во время полёта отказал один из движков. Причину будут уточнять. Перед вылетом борт проверяли индийские инженеры".

В Госдепе Америки сообщили, что не знают, сколько американцев на борту. Самолёт компании резко изменил курс в Эвенкийском районе. В аэропорту Красноярска Mash подтвердили данную информацию.

Фото: commons.wikimedia.org/Julian Herzog (Creative Commons Attribution 4.0 International)



Мир

WP: Обама уверен, что Байдену пора всерьёз обдумать его участие в выборах

WP: Обама уверен, что Байдену пора всерьёз обдумать его участие в выборах

Бывший президент Америки Барак Обама считает, что Джо Байдену стоит серьёзно обдумать целесообразность своего участия в выборах, сообщают СМИ. По мнению Обамы, шансы главы Белого дома на победу заметно сократились за последние недели.

Читать полностью
Политолог Чихачёв: фон дер Ляйен не заменит НАТО оборонным союзом ЕС

Политолог Чихачёв: фон дер Ляйен не заменит НАТО оборонным союзом ЕС

Заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости создания "оборонного союза Европы" не подразумевают создания новой организации на замену НАТО. Об этом сообщил преподаватель СПбГУ Алексей Чихачёв в интервью "Ленте.ру".

Читать полностью

Общество

В России разработали биоматериалы для клеточно-заместительной терапии

В России разработали биоматериалы для клеточно-заместительной терапии

Ученые из Московского физико-технического института разработали методику получения мезенхимальных стволовых клеток (МСК) из костного материала, используемую в регенеративной медицине.

Читать полностью
Автоэксперт Константинов: поездки на короткие расстояния могут навредить автомобилю

Автоэксперт Константинов: поездки на короткие расстояния могут навредить автомобилю

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов объяснил, что короткие поездки на автомобиле могут негативно сказаться на его состоянии.

Читать полностью

Новости