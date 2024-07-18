Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью Independent, что его мирная инициатива по Украине "движется хорошо" и все спланированные шаги уже были выполнены.

"Мы хорошо движемся с ней. Пока все шаги сделаны согласно планам. Суть концепции отличается от официальной, ЕС — это не исполнитель внешней политики Америки", — сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕПС.

Трансляция выступления велась на YouTube-канале Independent. Орбан отметил, что концепция его инициативы отличается от официальной позиции Европы, подчёркивая независимость и самобытность политики в отношении украинского кризиса. Орбан постарается убедить лидеров ЕС отказаться от провоенной политики по Украине.



В частности, как заявил венгерский премьер, он намерен убеждать коллег из Евросоюза в необходимости прекращения огня. Говорить об этом премьер планирует во время саммита Европейского политического сообщества в Британии, куда впервые приглашены представители блока НАТО, а также ОБСЕ и Совета Европы. Владимир Зеленский тоже собирается там выступить.

Фото: commons.wikimedia.org/Derzsi Elekes Andor (Creative Commons Attribution 4.0 International)