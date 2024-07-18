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Капитан I ранга Дандыкин: надводные БПЛА ВСУ стали крупнее
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Капитан I ранга Дандыкин: надводные БПЛА ВСУ стали крупнее

Надводные беспилотники ВС Украины стали крупнее, что облегчает их обнаружение, сообщил капитан I ранга Василий Дандыкин. В беседе с "Лентой.ру" он рассказал о новых особенностях безэкипажных катеров противника.

"Наши пощипали надводные БПЛА ВСУ близ Черноморского, Одессы. Видно, что-то они собрали и пошли снова. Но морская авиация России работает доблестно: определяют, наводят и расстреливают", — заявил Дандыкин.

По его словам, безэкипажные катера киевского режима несут сотни килограммов взрывчатки.

"Такой дрон представляет собой катер, в котором либо аккумуляторные батареи, либо другой двигатель. Спутниковая навигация. В основном связаны с НАТО и США. Дрону ставят определённые цели, к примеру, дойти до Севастополя ил Новороссийска. Новые экземпляры стали мощнее и крупнее. Их лучше определять", — объяснил эксперт.

В ночь на 18 июля Крым был атакован десятками морских и летательных беспилотников. МО РФ сообщило, что безэкипажные катера перехвачены в Чёрном море дежурными огневыми средствами.

Фото: сommons.wikimedia.org/Mass Communication Specialist 3rd Class Terrin Hartman (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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