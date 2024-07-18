Один из крупных спонсоров Демпартии США подготовил для Джо Байдена речь, с которой тот мог бы заявить о снятии кандидатуры и "достойно" выйти из гонки за пост главы, сообщает Daily Beast.

Как пишет издание, в его распоряжение попал черновик "победной речи", написанный крупным спонсором демократов с целью позволить Байдену выйти из гонки за президентский пост. Хотя имя спонсора не разглашается, отмечены ключевые идеи. Байден должен начать с утверждений, что "спасение души" Штатов является главной задачей повестки, а демократия в опасности.

Затем Байден должен заявить, что верит в свою способность управлять государством, но поскольку большинство американцев хотят видеть на посту политика моложе, он уступает место "кандидату другого поколения". Байден должен принести клятву бороться за окончание конфликта в Газе и поддержать альтернативного кандидата от Демпартии.

Ранее в интервью NBC News Байден повторил, что не откажется от борьбы за переизбрание, ведь это воля большинства избирателей Демократической партии.

Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом в Атланте. Он запинался и не всегда чётко формулировал мысли. После мероприятия камеры запечатлели момент, когда его супруга Джилл помогала президенту спуститься с лестницы. Теперь политики предполагают, что демократы могут заменить Байдена. Теоретически такая возможность появится в августе, но практически будет сложно вывести из гонки Байдена, если он сам не откажется от участия. В штабе президента утверждают, что он не собирается сдаваться.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)