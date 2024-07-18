Премьер Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского сообщества ЕПС в Британии планирует убедить других участников в необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Решение невозможно найти на передовой. Это моё мнение. Решение — в переговорах. Я постараюсь их убедить", — заявил Орбан, прибыв во дворец Бленхейм на встречу ЕПС.
Он хочет убедить коллег в необходимости перейти к миролюбивой политике. В ответ на вопрос корреспондентов об отношениях Венгрии и Киева Орбан выразил надежду на успешное сотрудничество. Когда его спросили, поддержит ли он Украину на саммите ЕПС, премьер сказал: "Мы с вами."
В венгерских СМИ предполагается, что на ЕПС Орбан ознакомит европейских коллег с итогами миротворческой миссии, в ходе которой он посетил Киев, Москву, Пекин, Вашингтон и Флориду. Со 2 по 11 июля Орбан провёл встречи с Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Реджепом Эрдоганом и Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде.
По итогам переговоров премьер изложил свои выводы в письме руководителям ЕС, направленном в Брюссель. Венгерское правительство сообщило, что миротворческая миссия Орбана продолжится.
Фото: commons.wikimedia.org/Elekes Andor (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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