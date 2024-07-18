Замначальника ГВПУ ВС РФ и командир спецназа "Ахмат" генерал Апти Алаудинов выразил уверенность в том, что специальная операция завершится в 2024 году победой России, несмотря на любую помощь, которую получат ВС Украины.

В эфире "России-1" Алаудинов отметил: "Мы понесли потери. Все погибшие — герои. Но потери могли быть куда масштабнее, чем они есть. И по соотношению к потерям противника наши в разы меньше. Будем делать работу теми же методами, как и сегодня. Я более чем уверен, что бы ни происходило, мы в этом году СВО завершим победой".

Когда будет мир, зависит от Бога, президента и русского оружия, отметил Апти Алаудинов. Что касается условий мира, решение за Верховным главнокомандующим.

"Владимир Путин — грамотный стратег, он не заключит соглашения, способные навредить нашему государству. Никто не побежит навстречу Зеленскому ради заключения мира. ВС РФ потихоньку идут вперёд", — ранее заключил командир.

Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)



