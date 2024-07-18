Военнослужащие ВС России создали зенитные установки, оснащённые пулемётами Калашникова (ПКТ). Эти изделия были замечены в зоне специальной операции (СВО) и привлекли внимание Telegram-канала "Уголок Ситха".
На одной из установок пулемёты расположены в один ряд. Оператору предоставлен плечевой упор с рычагом спуска. Вторая установка оборудована четырьмя пулемётами, размещёнными в два ряда. Для управления этой установкой используются две рукоятки с прикладами от пехотных пулемётов Калашникова.
Стандартный ПКТ весит 10,5 кг. Этот пулемёт обеспечивает максимальную скорострельность до 750 выстрелов в минуту, а также прицельную дальность стрельбы до 1,5 км. Установка нескольких пулемётов позволяет создать высокую плотность огня, что особенно эффективно при борьбе с малоразмерными БПЛА.
В марте в РФ также были замечены зенитные установки с автоматами Калашникова АК-12 на шасси пикапов. В кузове УАЗа установили шарнир, на который монтировались три автомата, создавая дополнительную огневую мощь.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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