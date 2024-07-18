ВС Украины понесли потери до 100 солдат, а также САУ Paladin и три гаубицы М777, гаубицу FH-70, Д-30 и три РЭБ "Анклав" на херсонском участке за последние сутки. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Группировка "Днепр" нанесла ряд мощных ударов по четырём бригадам противника в районах Пятихатки, Садового, Жеребянки и Михайловки", — рассказал Сальдо.
Помимо этого, по словам чиновника, ВС России уничтожили три склада боеприпасов и один склад военно-технического имущества армии киевского режима.
Ранее Владимир Сальдо прокомментировал публикацию The New York Times о желании Киева закончить бои мирными переговорами. По его словам, заморозка СВО необходима Америке для урегулирования внутренних конфликтов, а также с целью выиграть время перед продолжением "паразитирования на других странах с двойной силой". Также он отметил, что именно Вашингтон предоставляет киевскому режиму методички.
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