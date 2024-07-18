Между ГУР Минобороны Украины и силами ССО возникло острое соперничество за части спецназначения СпН, что привело к ухудшению координации, пишет лаборатория ЛИЭКС.
Лаборатория ЛИЭКС занимается анализом и систематизацией данных, связанных с деятельностью разведки разных стран мира. Она изучает опыт, сильные и слабые стороны операций на разных исторических этапах, Intelligence studies.
Формирование структуры военной разведки Украины началось в 1991 году, когда в её основу легли разведывательные силы Киевского, Одесского и Прикарпатского округов СССР, а также армий ВВС и ПВО и центральных подразделений.
"Соперничество за боевые части усложнило отношения между ГУР и ССО. Координация между ними ухудшилась, объём информации от ГУР сократился, а время её получения увеличилось", — отмечается в статье ЛИЭКС.
После 2004-го Украина провозгласила своей целью вступление в НАТО. Одним из следствий этого шага стало решение сформировать ССО в структуре МО по зарубежному образцу. В условиях слабости армии и дефицита финансирования их создание началось на базе существующих частей. С 2008 года 3- и 8 полки СпН перешли в оперативное подчинение Управлению специальных операций МО.
"Руководство ГУР сопротивлялось данному решению, несколько лет обеспечение этих частей оставалось в руках ГУР. В боях 2014-2015 гг. полки спецназа действовали в смешанном подчинении. Вырвать из состава ГУР силовые формирования удалось в 2016-ом, оставив в его составе только 10 отряд спецназа", — говорится в публикации ЛИЭКС.
Фото: сommons.wikimedia.org/Defense Visual Information Distribution Service (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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