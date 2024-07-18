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Удар ВС РФ по Украине уничтожил самолёты блока НАТО G 120TP из Британии
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Удар ВС РФ по Украине уничтожил самолёты блока НАТО G 120TP из Британии

Серия ночных ударов по Украине уничтожила несколько военных заводов и превратила в пылающие костры учебные самолёты из Британии на авиабазе в Миргороде. Украинские пожарные продолжают тушить огонь в Днепропетровске, Кривом Роге, Кировограде и Харькове. Взрывы были слышны даже в Киеве.

Один из самых массированных ударов обрушился на аэродром в Миргороде. Эта авиабаза должна была принимать F-16, но в момент атаки здесь базировались учебные борты Королевских ВВС Британии. Об уничтожении РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.

"Удар пришёлся по военному аэродрому, который начал принимать авиацию, включая учебные британские самолёты, замеченные над Харьковом", — отметил Лебедев.

Местные жители наблюдали зарево и слышали мощные подрывы рядом с базой ВВС Украины.

Ранее полёт учебного борта Grob G120TP-A Prefekt T1 был зафиксирован в небе Украины. Самолёт пролетал над Харьковской, Киевской и Ивано-Франковской областями. В ВВС Британии он используется для обучения пилотов. Военэксперт Александр Ивановский рассказал "АиФ", что Лондон готовит лётчиков противника для F-16 на своих авиабазах. Самолёт мог дозаправиться в Миргороде перед возвращением в Британию, но был уничтожен ВС РФ.

Кроме того, ремонтный завод в Полтавской области, где на танки и бронемашины НАТО ставили динамическую броню и защиту от дронов, был превращён в руины. Большое количество техники выгорело. Это произошло в результате ещё одного массированного удара по объектам ВСУ в Кременчуге. Взрывы продолжаются, и количество карет скорой помощи увеличивается. На этом заводе танки НАТО оснащали сетками для защиты от БПЛА. Лето на Украине обещает стать настоящим пеклом.

Фото: commons.wikimedia.org/MaxSpeed / Grob Aircraft AG (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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