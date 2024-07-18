На Донбассе в ходе боёв был убит 31-летний оператор беспилотников ВСУ Олег Драдрах, бывший шахтёр из Краснограда. Он служил в аэроразведке и приобрёл известность благодаря участию в рекламном ролике батальона "Сила свободы", где выражал благодарность властям за поставку нескольких "Мавиков". Олег Драдрах умер спустя месяц после съёмок.

"Снять видео и умереть — судьба солдата ВСУ. Очень по-медийному и весьма по-зеленски", — пишет "Украина.ру".

Драдрах прославился как аэроразведчик "Силы Свободы", скончался во время боёв под селом Спорное в ДНР.

Тем временем в ДНР на трассе Красный Партизан — Ясиноватая при сбросе взрывоопасного предмета на машину пострадали мужчины 1981 и 1985 г. р., пишут "Два майора". В посёлке Верхнеторецкое Ясиноватского округа БПЛА ВСУ были ранены женщины 1958 и 1980 г. р. В Горловке в результате удара вражеской артиллерии ранены женщины 1983 и 1959 г. р.

Фото: commons.wikimedia.org/C.Stadler/Bwag (Creative Commons Attribution 4.0 International)