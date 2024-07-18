Илон Маск в аккаунте в соцсети Х обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой прокомментировать речь немецкого комика Себастьяна Хотца. Ранее юморист опубликовал посты, в которых одобрял покушение на Дональда Трампа и даже смерть самого Маска.

"Желающий смерти мне и ведущему кандидату в президенты Америки получает за это деньги от правительства Германии? Что это такое?", — написал Маск, отметив Шольца.

Маск отреагировал на сообщение пользователя, показавшего посты Хотца. Комик, работающий на государственном радио RBB выразил надежду на смерть Маска после его рассуждений о возможности умереть при загадочных обстоятельствах.

На данный момент Шольц не дал ответа на пост Маска. Инцидент с покушением на Трампа произошёл во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, и охрана быстро увела его с места события. По словам Трампа, он потерял много крови.

Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего был ликвидирован. Подозреваемым оказался Томас Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше в ста метрах от сцены. В результате погиб зритель митинга, ещё двое человек получили тяжёлые ранения.

Президент Штатов Джо Байден заявил, что расследование покушения будет проведено оперативно. Он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения обстоятельств. Илон Маск выразил полную поддержку Трампу и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Фото: flickr.com/Ministério Das Comunicações (Commons Attribution 2.0 Generic license)