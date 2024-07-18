Владимир Зеленский пригласил РФ на второй "мирный саммит" в связи с проблемами. Об этом La Dépêche заявил Жан де Глиниасти, бывший посол Франции в Москве.

"Украина вынуждена умерить амбиции: кто настроен пророссийски, например, КНР и Бразилия, не приехали в Швейцарию. Кто поддерживал Киев, приняли лишь согласованные темы для коммюнике: ядерная безопасность, перемещение зерновых и обмен заключёнными", — добавил он.

По мнению бывшего посла, саммит в Швейцарии не принёс дипломатического успеха, и даже организаторы признали необходимость приглашения Москвы на следующую встречу.

Де Глиниасти также выразил мнение, что Зеленский спешит действовать из-за опасений, что Дональд Трамп победит на выборах в Америке. Он подчеркнул, что ВСУ испытывают проблемы на фронте и находятся в тяжёлом положении.

Ранее Зеленский заявил о необходимости присутствия представителей РФ на втором саммите по Украине. По его словам, к ноябрю разработают "некий план" на встречах в различных государствах, пишет "Страна.ua". Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путём. Владимир Путин подчёркивал, что для начала переговоров нужно вывести ВСУ со всей территории присоединённых регионов России. Боевые действия прекратятся после согласия Киева. Также Украина должна уведомить об отказе от планов вступить в НАТО. Зеленский отверг предложение, назвав его "ультиматумом".

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