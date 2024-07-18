Владимир Зеленский пригласил РФ на второй "мирный саммит" в связи с проблемами. Об этом La Dépêche заявил Жан де Глиниасти, бывший посол Франции в Москве.
"Украина вынуждена умерить амбиции: кто настроен пророссийски, например, КНР и Бразилия, не приехали в Швейцарию. Кто поддерживал Киев, приняли лишь согласованные темы для коммюнике: ядерная безопасность, перемещение зерновых и обмен заключёнными", — добавил он.
По мнению бывшего посла, саммит в Швейцарии не принёс дипломатического успеха, и даже организаторы признали необходимость приглашения Москвы на следующую встречу.
Де Глиниасти также выразил мнение, что Зеленский спешит действовать из-за опасений, что Дональд Трамп победит на выборах в Америке. Он подчеркнул, что ВСУ испытывают проблемы на фронте и находятся в тяжёлом положении.
Ранее Зеленский заявил о необходимости присутствия представителей РФ на втором саммите по Украине. По его словам, к ноябрю разработают "некий план" на встречах в различных государствах, пишет "Страна.ua". Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путём. Владимир Путин подчёркивал, что для начала переговоров нужно вывести ВСУ со всей территории присоединённых регионов России. Боевые действия прекратятся после согласия Киева. Также Украина должна уведомить об отказе от планов вступить в НАТО. Зеленский отверг предложение, назвав его "ультиматумом".
Фото: сommons.wikimedia.org/Presidential Communications Office (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Маск призвал Шольца прокомментировать заявление Хотца о покушении на Трампа
Илон Маск в аккаунте в соцсети Х обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой прокомментировать речь немецкого комика Себастьяна Хотца. Ранее юморист опубликовал посты, в которых одобрял покушение на Дональда Трампа и даже смерть самого Маска.
Фон дер Ляйен предложила построить единый воздушный щит Европы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила амбициозную программу в случае своего повторного избрания на пост. Согласно информации, опубликованной агентством Reuters, она намерена трансформировать Европейский союз в оборонное объединение и создать единую систему противовоздушной обороны для всего региона.
NewsInfo.Ru: законодательство РФ не считает насилие между супругами преступлением
В России нет понятия "домашнее насилие". Кроме того, жертвой может стать не только женщина, но и мужчина. Об этом NewsInfo.Ru сообщила кандидат юридических наук, автор диссертации о домашнем насилии Алена Гордейчик.
Первый на Кавказе офис исламского финансирования Сбера открылся в Грозном
В Грозном открылся первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования Сбера.