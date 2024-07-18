Российские ВС нанесли удары по военному аэродрому в Миргороде и НПЗ в Кременчуге, сообщил РИА Новости координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
"Ночью атаковали город Миргород. Прилетело близ военного аэродрома, который после прошлых ударов опять принимает самолёты, в том числе тренировочные британские, замеченные над Харьковом", — рассказал Лебедев.
По его словам, после удара жители наблюдали большое зарево и "сильную взрывную волну".
В направлении НПЗ Кременчуга также были нанесены два удара, сопровождавшиеся мощной детонацией.
"Второй удар в другой стороне города направлении вагоностроительного завода. После прилёта туда прибыло много скорых", — добавил Лебедев.
По его словам, на территории завода производился "ремонт тяжёлой гусеничной техники". В ответ на атаки ВСУ российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам дислокации личного состава противника, техники и наёмников, а также по объектам энергетики, ОПК и связи Украины. Пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что армия не бьёт по жилым домам и соцучреждениям.
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