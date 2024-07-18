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Подпольщик Лебедев: два удара с детонацией нанесены ВС РФ по НПЗ Кременчуга
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Подпольщик Лебедев: два удара с детонацией нанесены ВС РФ по НПЗ Кременчуга

В направлении НПЗ Кременчуга в Полтавской области были нанесены два удара, сопровождавшиеся большой детонацией, сообщил РИА Новости координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

"Город Кременчуг ночью получил серию ударов по военным объектам. Прилёты зафиксированы в час ночи, в 20 минут второго и в два часа. Каждый с мощной детонацией, второй прилёт вызвал большую взрывную волну", — отметил Лебедев.

Первый удар был нанесён в направлении нефтеперерабатывающего завода.

"Ëмкости на заводе наполняются ГСМ с целью хранения. На завод регулярно заезжают и бензовозы. На НПЗ заведена даже не железнодорожная ветка, а железнодорожный узел", — добавил Лебедев.

Позже был нанесён ещё один удар в направлении НПЗ, который также сопровождался мощной детонацией.

Фото: freepik.com/freepik (License: Free)

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