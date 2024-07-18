В случае победы Дональда Трампа на выборах Штаты прекратят вмешиваться в войны без необходимости, а также платить за союзников, которые не выполняют финансовые обязательства в сфере безопасности. Об этом заявил кандидат в вице-президенты Америки Джей-Ди Вэнс на съезде республиканцев.
"Вместе мы пошлём наших детей на войну только если должны… Если мы ударим, то жёстко", — сказал Вэнс.
Он подчеркнул, что Вашингтон больше не будет терпеть союзников, которые не разделяют ответственность за безопасность.
"Больше никакой халявы предавшим щедрость налогоплательщиков США", — отметил он.
Вэнс также отметил, что президент Трамп продемонстрировал силу, уничтожив ИГ* (террористическая группировка запрещена в России): "Когда мы бьём, мы бьём сильно".
Съезд Республиканской партии 15 июля в Милуоки выдвинул Трампа кандидатом в президенты, а сенатора Вэнса — кандидатом в вице-президенты. Выборы в Штатах состоятся 5 ноября. Президент Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, уже заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их съезд пройдёт в августе.
*террористическая группировка запрещена в России.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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