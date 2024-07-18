Некоторые чиновники Киева начинают приходить к выводу, что единственным разумным решением для завершения конфликта являются мирные переговоры, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube.
"Вероятно, что немногие чиновники Украины уже пришли к выводу, что война проиграна и переговоры неизбежны. Похоже, они начинают считать, что, даже если конфликт проигран пока не полностью, всё идёт не так, как они хотели", — отметил он.
По словам аналитика, поддержка Украины Западом ослабевает, и для киевского режима настал момент переосмыслить свои максималистские цели. Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Киев ввёл запрет. Запад призывает Кремль к переговорам, готовность к которым Москва и проявляет, но при этом игнорирует отказы Киева от диалога.
Как заявили в Кремле, предпосылок для мирного решения пока нет. Абсолютным приоритетом для РФ является достижение целей СВО. Ситуация может перейти в мирное русло, если киевский режим учтёт новые реалии, все требования Москвы хорошо известны Украине.
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