ВС РФ успешно препятствуют доставке снарядов для ВСУ на покровском направлении, сообщил агентству ТАСС наводчик танка Т-80 из "Южной" группировки Виктор.
"У противника по линии авдеевского фронта подвоз работает плохо, как и ротация. Все пути подвоза провизии под наблюдением, и когда начинается движение, ротация, либо движение техники, всё это простреливается и блокируется сразу", — рассказал он.
ВСУ продолжают активно применять FPV-дроны, и российские бойцы постоянно модернизируют технику.
"Навариваем "мангалы" над башней танка. В 80% это спасает экипаж от FPV. Постоянно дорабатываем конструкцию, что-то добавляем", — уточнил Виктор.
Для проведения работ не требуется отправлять военную технику в ремонтные цеха. Бойцы сами устанавливают защитные элементы, включая динамическую защиту и антидроновые конструкции.
"Т-80 — один из лучших. Танк прост в обслуживании, манёвренный и быстрый", — добавил наводчик.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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