МО Российской Федерации сообщило, что артиллеристы "Центральной" группировки успешно поддержали действия мотострелков, уничтожив опорные пункты и огневые точки ВСУ на авдеевском направлении. Используя огонь 152-мм САУ 2С19 "Мста-С", военные нанесли сокрушительный удар по врагу.

"Военнослужащие артподразделения "Центра" огнём из 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" поддержали действия мотострелковых подразделений, уничтожив огневые точки и опорник ВСУ на авдеевском направлении в зоне СВО", — сообщило Минобороны РФ.

Во время операции бойцы получили координаты цели от разведывательных подразделений и операторов БПЛА. Прибыв на огневую позицию, расчёт САУ 2С19 "Мста-С" навёл боевую машину на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов уничтожил опорный пункт врага, замаскированный в лесополосе на маршруте штурмов.

"Идём вперёд, работаем быстро, главное скорость. Постоянных огневых позиций нет, перекатываемся в движении, не стоим на месте. Имеются противодронные ружья. Работаю с расчётом больше года, все очень хорошо подготовлены и слажены. Боеприпасов хватает, работаем постоянно", — рассказал командир "Второй".

Благодаря высокому уровню подготовки и слаженной работе артиллеристы эффективно выполняют задачи, поддерживая мотострелков и нанося значительный урон противнику.

Фото: flickr.com/Dmitriy Fomin from Moscow, Russia (Commons Attribution 2.0 Generic license)