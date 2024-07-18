Танк ВС РФ Т-80, используемый в зоне СВО, получает дополнительные средства защиты в полевых условиях, что значительно повышает выживаемость экипажа. Об этом РИА Новости рассказал механик-водитель 10 танкового батальона "Южной" группировки "Батон".

"Дополнительное оборудование стоит на танках — защитные козырьки, мангалы, работают от сбросов с беспилотников. Установлены и противопожарные шары, взрывающиеся при возгорании бронетехники", — поделился "Батон".

Танкист объяснил, что ВСУ активно используют беспилотные аппараты, включая FPV-дроны, для поражения бронетехники. В ответ на танках Т-80 устанавливаются средства РЭБ, которые создают помехи, предотвращая достижение цели.

Военный отметил преимущества танка Т-80 по сравнению с Т-72. Это высокая мощность и манёвренность, они позволяют Т-80 эффективно уклоняться от артиллерийских ударов противника, меняя огневые позиции. Т-80 оснащён газотурбинным двигателем, который позволяет танку быстро набирать скорость и достигать почти 100 км в час в зависимости от местности.

"Преимущества Т-80 — лучше маневрирует, проходимость у него лучше, быстрее стреляет, быстрая перезарядка, больше боеприпасов в барабане. Основное преимущество в бою — быстрый, послушный и резкий", — добавил танкист.

Основной задачей танков на данном этапе является поддержка пехоты, поражение личного состава ВСУ, уничтожение окопов и блиндажей.

"Мы на донецком направлении, противник огрызается, но мы идём вперед, не сдаёмся", — заключил боец.

Фото: commons.wikimedia.org/Terminator216 (Creative Commons Attribution 4.0 International)