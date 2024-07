Американский сенатор Роберт Менендес, признанный судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других стран, сообщил окружению о планах уйти в отставку, передаёт Fox News со ссылкой на знакомые с его решением источники. Его уход с должности положит конец 30-летней карьере в Конгрессе, где Менендес занимал высокие посты на протяжении многих лет.

Несмотря на обвинения суда, Менендес отрицает свою вину по всем пунктам. Ему грозит до 20 лет тюремного срока, однако сенатор планирует подать апелляцию. Известный своей антироссийской позицией, сенатор США также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве посредством применения электронных средств связи.

На период разбирательства Менендес был отстранён от должности председателя международного комитета сената, но продолжал работать в верхней палате Конгресса. Ранее у него были обнаружены три килограмма золота и полмиллиона долларов наличными.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)