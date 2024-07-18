Бизнесмен и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал киевский режим сдаться и начать переговоры с Москвой.

В своём посте в соцсети X он заявил: "Время заключать мир. На обещаниях Запада Зеленский пошёл ва-банк и проиграл всё. Это последняя битва американской империи и её вассалов. Всё скоро разрушится".

Дотком также напомнил о больших потерях, которые понесли ВСУ в последнее время. Москва неоднократно подчёркивала свою готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне их запретил. Запад настаивает на переговорах с РФ, демонстрируя готовность к диалогу, однако игнорирует постоянные отказы киевского режима.

В Кремле заявили, что не видят предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Украине. Абсолютным приоритетом остаётся достижение целей СВО, и в настоящее время это возможно только военным путём. Ситуация может измениться при условии учёта Киевом фактического положения дел и новых реалий. Все требования Москвы известны.

Фото: commons.wikimedia.org/Robert O'Neill (Creative Commons Attribution 4.0 International)