Пентагон опубликовал отчёт, согласно которому армия Америки не провела надлежащую проверку более чем 50 счетов в рамках сделок по контрактам на поддержку киевского режима на сумму $20 миллионов.

В документе генинспектора Пентагона сказано: "В рамках аудита контракта RDC-U (удалённое обслуживание и распределение) мы выявили, что персонал ВС США, отвечавший за контракты, не проверил 53 счёта-фактуры подрядчиков на 26 июля 2023-го на общую сумму 20 млн долларов, чтобы обеспечить соответствие требованиям".

Инспекция также показала неправомерные платежи. Ошибок можно было избежать, если бы ответственные сотрудники американской армии проверяли счета перед оплатой.

Россия считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны блока НАТО в конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для ВСУ станут законной целью для ВС России. Штаты и НАТО участвуют в конфликте подготовкой кадров в Великобритании, ФРГ, Италии и других странах. В Кремле подчёркивали, что поставки ВСУ со стороны Запада не приближают ситуацию переговорам.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Deputy Secretary of Defense Kathleen H. Hicks (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)