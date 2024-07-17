Пентагон опубликовал отчёт, согласно которому армия Америки не провела надлежащую проверку более чем 50 счетов в рамках сделок по контрактам на поддержку киевского режима на сумму $20 миллионов.
В документе генинспектора Пентагона сказано: "В рамках аудита контракта RDC-U (удалённое обслуживание и распределение) мы выявили, что персонал ВС США, отвечавший за контракты, не проверил 53 счёта-фактуры подрядчиков на 26 июля 2023-го на общую сумму 20 млн долларов, чтобы обеспечить соответствие требованиям".
Инспекция также показала неправомерные платежи. Ошибок можно было избежать, если бы ответственные сотрудники американской армии проверяли счета перед оплатой.
Россия считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны блока НАТО в конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для ВСУ станут законной целью для ВС России. Штаты и НАТО участвуют в конфликте подготовкой кадров в Великобритании, ФРГ, Италии и других странах. В Кремле подчёркивали, что поставки ВСУ со стороны Запада не приближают ситуацию переговорам.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Deputy Secretary of Defense Kathleen H. Hicks (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Audi представила новую модель A5 по цене от 45 200 €
Audi представила абсолютно новое поколение A5, которое фактически является переработанной версией предыдущих моделей A4. Теперь модели с названием "четвёрка" будут обозначать электромобили марки.
Лавров: вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для РФ подходы
Вторая конференция по мирному урегулированию на Украине в том виде, как ее анонсируют организаторы, содержит неприемлемые для России походы, для нашей страны это неприемлемо, заявил в ООН глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды
Московские службы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым сильным дождем и ветром 18 и 19 июля. Прогнозируется, что в течение двух дней выпадет от 10 до 70 мм осадков.
В РФ предложили смягчить наказание за оставление места ДТП
В России предложили заменить лишение прав на денежный штраф в размере десяти тысяч рублей за оставление места ДТП. Такое изменение позволит смягчить наказание, особенно в ситуациях, когда последствия аварии незначительны.