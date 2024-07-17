Ирландский обозреватель Чей Боуз опубликовал фрагмент речи президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" в 2016-ом, где лидер государства рассказывал об агрессии блока НАТО в отношении населения многих стран.

"Владимир Путин напомнил членам НАТО о послужном списке блока. Народам государств, которые разрушил этот "Оборонительный союз", нет надобности напоминать, они живут с этим ежедневно", — написал Боуз в соцсети X.

До начала спецоперации на Украине Владимир Путин неоднократно призывал военно-политический блок НАТО не провоцировать Кремль на меры по защите своих интересов. Он напомнил о судьбе Югославии, Ливии, Ирака и Афганистана, а также об экспансии Североатлантического альянса на восток. Глава государства отметил, что после этих событий Запад не имеет права говорить о "злобной России", поскольку сам провоцирует Москву на оборонительные действия.

Путин подчёркивал, что с Североатлантическим альянсом невозможно о чём-либо договориться — блок не выполняет заключённые соглашения.

Фото: сommons.wikimedia.org/Влада на РСМ (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)