Относительно ударов оружием США вглубь России будет прогресс, пригрозил вчера замруководителя ОП Зеленского Игорь Жовква. Не вдаваясь в детали переговоров, чиновник рассказал в интервью Voice of America, что между лидерами Штатов и Украины есть понимание, почему Киеву нужно это разрешение.

"Мы работаем со Штатами на разных уровнях — с МО, Советом нацбезопасности, Белым домом — и надеемся, что это решение примут в ближайшее время. Но не будем спекулировать в прессе о важном. Руководство Украины работает над этим. Все важные решения США принимались очень тихо, и в этот раз будет также", — отметил Жовква.

Что изменится с так называемым "прогрессом", Вашингтон официально разрешит бить по России? Если да, какие регионы под угрозой?

В то же время избранный вице-президентом Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в случае победы Дональд Трамп начнёт переговоры с Москвой и Киевом о мире. Он готов лично вступить в диалог с Владимиром Путиным без посредников.

Если Трамп победит, конфликт могут заморозить? Или республиканцы пересмотрят громкие заявления после выборов?

На эти вопросы NewsInfo.Ru ответил Пётр Колчин, военный эксперт и эксперт Центра сопровождения политических процессов.

"Конечно, кампания, связанная с разрешением бить по регионам России — в первую очередь, информационное воздействие на аудиторию Украины, ведь культ войны Киеву нужно хоть как-то поддерживать. Очевидная неудача на фронте, значительное разрушение инфраструктуры не добавляют оптимизма украинским обывателям. И поддержка боевых действий уменьшается на глазах. И даже последний соцопрос на Украине показывает, что сторонников мира, которого так боится узурпатор Зеленский, становится всё больше. Но да, сейчас Киев через СМИ пытается активно покачивать историю о том, что США могут разрешить удары по России, и это принесёт новые возможности. На деле Киев и так использует всё западное вооружение, которое имеет, для ударов по России. Вопрос тут, скорее, в том, что Киев думает сильнее рассредоточить область ударов", — считает эксперт.

С другой стороны, даже если подобный подход будет использован для провокаций, он снизит саму возможность эффективного удара. Чем дальше регион, по которому Киев захочет нанести удар, тем эффективнее и легче будет работать ПВО ВС РФ на участках полёта боеприпасов.

"Поэтому говорить о серьёзной эффективности ударов в военном плане не приходится. Киев и так постоянно жалуется на дефицит боеприпасов. И даже само заявление, что они будут использоваться в дальних регионах, означает, что они будут переброшены с других задач. Поэтому говорить о том, что в регионах будет ещё больше опасностей, преждевременно", — отметил Пётр Колчин.

Что украинцы подразумевают под "прогрессом в вопросе удара вглубь России"? Это просто слова?

"Украинцы пытаются надавить на спонсоров и получить официальное разрешение. Но Россия довольно жёстко обозначила "красные линии", и Запад уже понимает, что подобные заявления могут аукнуться его базам по всему миру. Как отмечал президент, мы оставляем за собой право соответствующе реагировать на угрозы. Поэтому сейчас в США очень аккуратно относятся к этим вопросам. Даже если смотреть по прошедшему саммиту НАТО, разговоров об ударах по России было много, но фактическими крупными действиями это не закреплено. Запад боится, он прощупывал почву и понял, что это опасная тема, которая может сильно сказаться на всей системе политической безопасности", — объяснил военный эксперт.

Джеймс Дэвид Вэнс уже заявил, что в случае победы Трамп начнёт переговоры с Россией и Украиной о мире, причём он лично готов вступить в диалог с Путиным без посредников. Если Трамп победит, конфликт заморозят? Или после выборов республиканцы ожидаемо пересмотрят свои громкие заявления?

"Я не уверен, что победа Трампа изменит вектор внешней политики США. Мы это видим не одно десятилетие. Меняются президенты, демократы, республиканцы, но вектор политики не меняется. Вектор внешней политики задаётся на ином уровне, и США следуют ему так или иначе. Поэтому победа Трампа или победа Байдена в вопросе урегулирования украинского конфликта малозначительна. Да, победа Трампа вызовет новые дискуссии по вопросу будущего НАТО, по поддержке Украины, но сам процесс поддержки Киева не будет свёрнут одномоментно. И США всё так же будут продвигать оторванные от реальности планы урегулирования, которые не разрешат конфликт, а только создадут точку перманентного напряжения. Поэтому не стоит ожидать серьёзных прогнозов", — заключил Пётр Колчин.

Фото: commons.wikimedia.org/Sergei CHUZAVKOV / European Union, 2023 / EC - Audiovisual Service (Creative Commons Attribution 4.0 International)