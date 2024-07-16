Сигналы воздушной тревоги прозвучали на Украине после полуночи, охватывая Харьковскую, Черкасскую, Днепропетровскую и Киевскую области. Основные удары пришлись по военной базе в Броварах под Киевом, а также по аэродромам в Жулянах и Борисполе.

Под Киевом "зачистка" оказалась серьёзной: использовались "Герани", ракеты ОТРК "Искандер" и гиперзвуковые "Кинжалы". Были выбраны ключевые цели, способные достичь территории России. Киевская область испытала мощные взрывы, но столица оставалась относительно спокойной. После ликвидации завода "Артём", где готовились к применению западные дальнобойные ракеты, основные цели исчезли, но объекты нашлись в пригородах, в Броварах. Здесь располагались логистические склады для размещения вооружений Запада и запасы со времён СССР. Судя по всему, они накрыты залпами "Искандеров".

Харьковская область также подверглась ударам прошедшей ночью. Здесь под обстрел попали пункты дислокации ВСУ и иностранные наёмники. Удары наносились "Геранями". Взрывы также потрясли пригороды Днепропетровска, Полтавы и Кировограда, где переформируют разбитые бригады ВСУ. Противник пытается удержать ключевые позиции, такие как Волчанск, Часов Яр, Купянск и село Глубокое, а также Запорожье и Херсонское направление. ВСУ бросают все резервы на Харьковщину, считая участок приоритетным в обороне. Российские ракетчики и операторы БПЛА продолжают выбивать поставки вооружений ВСУ и подкрепления, нарушая логистику и давя врага на дальних подступах.

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