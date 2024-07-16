Супруга депутата Мурманской Думы Александра Клементьева от КПРФ Татьяна Клементьева назвала участника СВО и первого секретаря Североморского отделения КПРФ Евгения Голубоцкого подонком.

"Подонку — подонково будущее. Мой муж на работу Вас устроил. Как мать троих детей я счастлива с ним. Евгений Петрович, на следующей конференции ВЫ получите -50, а не -32. С моим голосом и голосами товарищей, которые вас не вычёркивали", — написала Клементьева на странице Голубоцкого.

Конфликт начался после того, как Голубоцкий сделал репост сообщения с обращением работников алакурттинской школы к министру образования. Оно касалось периода, когда Клементьев работал учителем в сельской школе. Изначально директор отзывалась о нём как о талантливом педагоге, но затем начала получать информацию о злоупотреблении спиртным и насилии над женой.

"Были случаи, когда жена сбегала от мужа на квартиры к работникам школы. Она часто появлялась с синяками", — говорится в документе.

Голубоцкого обвинили в том, что он "трясёт обгаженными подштанниками". В ответ североморский коммунист заявил, что "если товарищ бьёт в спину, пощады не жди".

Татьяна Клементьева является депутатом Совета Ковдорского округа. Участник СВО Евгений Голубоцкий подвергся критике за исполнение должностных обязанностей и подчинение распоряжениям Артура Попова. Недавно Попов отказался от поста, и руководителем фракции в Облдуме стал Александр Клементьев, пишет "СеверПост".

Фото: commons.wikimedia.org/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)