Штаты могут значительно сократить или полностью перекрыть финансовую и военную помощь ВСУ в случае победы на выборах кандидатов от Республиканской партии Дональда Трампа и Джей-Ди Вэнса. Об этом пишет обозреватель Responsible Statecraft Ларисон.
"Если победят Трамп и Вэнс, возможно, Америка начнёт сокращать или прекратит помощь Киеву в 2025 году", — отметил Ларисон.
Он подчеркнул, что Вэнс стал одним из самых активных критиков политики Байдена в отношении Украины. Ларисон напомнил, что в начале 2024 года кандидат в вице-президенты посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где высказался против помощи ВСУ.
На съезде Республиканской партии Трамп объявил, что предложил сенатору от Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае победы на ноябрьских выборах. Впоследствии съезд номинировал Вэнса на пост.
Джей-Ди Вэнсу 39 лет, он женат, отец троих детей. Выпускник Йельской школы права, Вэнс работал в инвестфондах совместно с республиканским миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023-го.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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