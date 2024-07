Военные следователи обратились в 235 гарнизонный военный суд с просьбой продлить срок ареста начальнику главного управления связи ВС России Вадиму Шамарину, который обвиняется в получении взятки на сумму более 36 млн рублей. В суде ТАСС подтвердили, что ходатайство Следкома поступило, заседание назначено на 18 июля.

"В суд поступило ходатайство СК о продлении срока ареста в отношении Шамарина. Заседание пройдёт на 18 июля в 14:00 мск", — заявила представитель суда.

По версии следствия, с апреля 2016-го по октябрь 2023-го Шамарин получил взятку от гендиректора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главбуха предприятия Елены Гришиной в размере 36 млн рублей. Взамен он увеличивал объём поставляемой продукции по госконтрактам для нужд МО России и оказывал общее покровительство.

Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей. Максимальное наказание по вменяемой Шамарину статье составляет 15 лет тюрьмы со штрафом в 100 раз превышающим сумму взятки. Генерал-лейтенант арестован 22 мая.

