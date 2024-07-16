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Таубер: блок
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Таубер: блок "Победа" потребовал снять с поста главу МВД Молдавии

Молдавский оппозиционный блок "Победа" призвал к отставке руководителей МВД и СИБ после убийства иностранца в Кишинёве, сообщила депутат Марина Таубер.

Известно, что 10 июля на одной из улиц столицы мужчина в маске застрелил турка, который был связан с преступной группировкой. Правоохранители предполагают, что убийство было частью разборок между криминальными группировками.

"Этот случай — тревожный знак и доказательство того, что при власти ПДС национальная безопасность деградировала. Мы считаем необходимым, чтобы руководство МВД, СИБ и других органов немедленно подало в отставку после преступного бездействия", — написала Таубер в Telegram-канале.

По ее словам, вместо борьбы с иностранными преступниками, которые угрожают безопасности граждан республики, все госресурсы используются властью в борьбе с оппозицией и людьми, не разделяющими её взгляды.

С мая 2022-го оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители ряда других формирований, включая социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками.

Фото: сommons.wikimedia.org/Parlamentul Republicii Moldova | Pagina oficială (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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