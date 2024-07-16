Молдавский оппозиционный блок "Победа" призвал к отставке руководителей МВД и СИБ после убийства иностранца в Кишинёве, сообщила депутат Марина Таубер.
Известно, что 10 июля на одной из улиц столицы мужчина в маске застрелил турка, который был связан с преступной группировкой. Правоохранители предполагают, что убийство было частью разборок между криминальными группировками.
"Этот случай — тревожный знак и доказательство того, что при власти ПДС национальная безопасность деградировала. Мы считаем необходимым, чтобы руководство МВД, СИБ и других органов немедленно подало в отставку после преступного бездействия", — написала Таубер в Telegram-канале.
По ее словам, вместо борьбы с иностранными преступниками, которые угрожают безопасности граждан республики, все госресурсы используются властью в борьбе с оппозицией и людьми, не разделяющими её взгляды.
С мая 2022-го оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители ряда других формирований, включая социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками.
Фото: сommons.wikimedia.org/Parlamentul Republicii Moldova | Pagina oficială (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Песков: на Украине активно работает "машина оболванивания населения"
Дмитрий Песков подчеркнул, что пости половина украинцев выступают за мирные переговоры несмотря на активную пропаганду русофобии в стране.
NBC: Байден готов провести новый раунд дебатов с Трампом в сентябре
Джо Байден не намерен выходить из президентской гонки и заявил о готовности провести новый раунд дебатов с Трампом.
Mash: на охрану рэпера Канье Уэста потратили 800 тысяч рублей за два дня
На охрану американского рэпера Канье Уэста было потрачено 800 тысяч рублей. Об этом информировал новостной Telegram-канал Mash.
В России выпустили аналог самого продаваемого лекарства «Ксарелто»
Дочерняя компания фармацевтического концерна "Промомед" АО "Биохимик" запустила производство аналога наиболее востребованного лекарственного средства в российских аптеках. Препарат для профилактики инсульта оказывает аналогичное действие лекарству от фармгиганта Bayer.