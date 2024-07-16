Бывший командир подразделения ССО ВС Украины Роман Червинский, который летом 2022-гогода пытался военный самолёт ВС РФ и сейчас находится под судом на Украине, не сможет внести залог в размере 219 000 долларов. Об этом сообщил его адвокат Андрей Иосипов.
Украинское издание "Фокус" проинформировало, что апелляционный Кропивницкого согласился отпустить Червинского под залог, который должен быть внесён до 4 августа. Согласно условиям суда, Червинский обязан оставаться в городе, где он зарегистрирован, а также воздерживаться от контактов со свидетелями и потерпевшими.
"Если спросить, готовы ли мы внести эту сумму — нет. Но важный шаг — определение суммы залога," — приводит слова Иосипова издание.
Адвокат добавил, что защита обсуждает внесение залога. Сам же Червинский не уверен, что удастся собрать необходимую сумму в столь короткий срок.
В апреле 2023 года СБУ заявила, что причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово летом 2022 года стала неудачная попытка угона самолёта РФ, за которую несут ответственность военные, действовавшие самовольно. Червинский был задержан по обвинению в госизмене. С тех пор суд несколько раз продлевал срок его ареста.
Ранее СБУ сообщала, что вместо самолёта ВКС РФ с перебежчиком на аэродром Канатово прилетели ракеты: массированный удар по объекту убил командира воинской части, ранил 17 военных, а также уничтожил два истребителя. Были серьёзно повреждены взлетно-посадочная полоса, техника и постройки.
Летом 2022 года ФСБ распространила материалы о том, что ГУР МО Украины при поддержке спецслужб НАТО планировало операцию по угону российских самолётов. Однако благодаря оперативной игре контрразведки ВС РФ смогли уничтожить ряд украинских военных объектов.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Таубер: блок "Победа" потребовал снять с поста главу МВД Молдавии
Молдавский оппозиционный блок "Победа" призвал к отставке руководителей МВД и СИБ после убийства иностранца в Кишинёве, сообщила депутат Марина Таубер.
Песков: на Украине активно работает "машина оболванивания населения"
Дмитрий Песков подчеркнул, что пости половина украинцев выступают за мирные переговоры несмотря на активную пропаганду русофобии в стране.
Mash: на охрану рэпера Канье Уэста потратили 800 тысяч рублей за два дня
На охрану американского рэпера Канье Уэста было потрачено 800 тысяч рублей. Об этом информировал новостной Telegram-канал Mash.
В России выпустили аналог самого продаваемого лекарства «Ксарелто»
Дочерняя компания фармацевтического концерна "Промомед" АО "Биохимик" запустила производство аналога наиболее востребованного лекарственного средства в российских аптеках. Препарат для профилактики инсульта оказывает аналогичное действие лекарству от фармгиганта Bayer.