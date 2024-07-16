Специалисты "Севера" с помощью дронов организовали доставку бойцам воды, продовольствия и топлива на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в МО РФ.

"Специалисты тыла группы "Север" в ходе СВО заботятся о тех, кто выполняет задачи на фронте. Небольшие поставки бутилированной воды, ГСМ и продуктов осуществляют при помощи беспилотников", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в жару организована дополнительная доставка воды. Также недалеко от линии соприкосновения развернули тыловой сектор с душевыми.

Дроны служба ГСМ применяет и для транспортировки топлива в районы, где обстановка осложнена присутствием БПЛА ВСУ.

"Схема отработана. "Птичка"взлетает с пустыми баками и летит на заправку. Там канистры перехватывают другие бойцы, они заполняют тару топливом в подразделениях ГСМ. Обратно на дрон цепляют полные канистры. Мощность позволяет. БПЛА может нести до 50 кг," — отметили в ведомстве.

Начальник службы ГСМ "Закат" рассказал, что доставка топлива может осуществляться при помощи багги или мотоциклов. Для безопасного подвоза имеется модифицированная "Нива". Короткая база позволяет проехать там, где не пройдёт крупная техника.

"Наварили каркас. Сверху накинули решётку. На нее маскировочную сеть, усилили двери бронелистами. Это проверено в бою. У нас дрон рядом упал, осколки были, не пробили", — рассказал водитель "Китай".

Отправлять к линии соприкосновения обычный топливозаправщик опасно. Выезжают бронированные "Уралы", они замаскированы, и ВСУ не могут определить, где подвоз боеприпасов, оружия и еды, а где везут топливо для подразделений. Топливозаправщики сопровождают бойцы с портативными системами РЭБ.

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