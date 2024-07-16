Экс-президент Америки Дональд Трамп на съезде республиканцев сидел в компании сенатора Джей-Ди Вэнса. Как передаёт РИА Новости, Трамп находится в первом ряду ложи для почётных гостей вместе с Вэнсом, спикером Майком Джонсоном и Такером Карлсоном. Часть уха Трампа закрыта белой повязкой.
После долгих размышлений, а также учитывая таланты других людей, Трамп выбрал Вэнса в качестве вице-президента.
"Я решил, что человек, который лучше подходит на пост вице-президента Америки — это сенатор Джей Ди Вэнс из Огайо. Он с честью служил стране в морской пехоте, за два года окончил Университет Огайо с отличием и является выпускником Йельской школы права, был президентом Ассоциации ветеранов Йельского университета", — заявил Трамп.
Книга Вэнса "Элегия деревенщины" стала бестселлером, поскольку в ней рассказывалось о трудолюбивых американцах.
"Джей Ди построил успешную карьеру в сфере технологий и финансов, а теперь будет уделять внимание людям, за которых он боролся, — рабочим и фермерам в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и за их пределами", — добавил Трамп.
Также на съезде присутствовал известный ведущий Такер Карлсон, что подчёркивает поддержку медиафигур, важных для республиканской аудитории.
Фото: сommons.wikimedia.org/Arlington National Cemetery (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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