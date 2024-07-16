После возвращения в Белый дом Дональд Трамп намерен запустить переговорный процесс с Кремлём, чтобы урегулировать конфликт на Украине и предотвратить ядерную угрозу. Такое заявление сделал член парламента США Джей Ди Вэнс, кандидат на пост вице-президента.
"Трамп обещал переговоры с РФ и Киевом, чтобы быстро завершить проблему, и Америка могла фокусироваться на Китае", — рассказал политик в эфире Fox News.
Вэнс отметил, что в ином случае существует риск эскалации и крупномасштабного ядерного конфликта. Политик, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на ВСУ, задался вопросом о цели США.
Ранее стало известно, что Илон Маск намерен выделить сотни млн долларов на поддержку Трампа. В случае победы на выборах политик проведёт переговоры с Россией. Вэнс не ответил на вопрос, как Вашингтону следует взаимодействовать с Москвой, но пообещал, что при Трампе "всем будет лучше".
О выборе в пользу сенатора объявил Трамп. Вэнс много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную военную помощь Штатов и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановить границы 1991 года нереалистична, а урегулирование потребует закрепления нейтралитета страны и заморозки территориальных споров.
В июне Владимир Путин выступил с мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление безъядерного и внеблокового статуса Украины, а также отмену санкций. Киев инициативу отверг.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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