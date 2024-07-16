Постоянное давление Киева на западных партнёров ради разрешения на использование оружия для ударов по РФ, возможно, начинает давать плоды, заявил Владимир Зеленский на конференции, пишет Politico.

"Мы получаем позитивные сигналы об использовании дальнобойных средств, некоторые", — сказал он.

Зеленский подчеркнул ситуацию, при которой есть точка, откуда вылетает ракета или бомба, ВСУ определяют место запуска, но не могут произвести ответный удар. Он обещал, что если разрешение не будет получено, ВС Украины применят свои разработки для ответного удара.

О том, что Запад близок к смягчению ограничений на удары по России, несколько дней назад упомянул Андрей Ермак: "Я думаю, что результат мы получим. Наши партнёры близки к тому, чтобы решить вопрос. Думаю, мы получим решение".

Однако Джо Байден публично отказал киевскому режиму в разрешении на такие удары.

"Если бы Зеленский мог бить по Москве, по Кремлю, в этом смысл есть смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше применить оружие, которое мы ему дали", — пояснил он.

Российские власти резко критиковали смягчение ограничений и предупреждали об опасных последствиях такого шага. Кремль оценил требования Киева на удары по России как провокацию.

"Если кто-то считает возможной поставку подобного оружия в зону боёв для ударов по нашей территории, почему мы не можем поставлять наше оружие данного класса в те регионы мира, где будут бить по чувствительным объектам стран, которые делают это в отношении РФ?", — спросил Владимир Путин.

Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)