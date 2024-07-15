Группа конгрессменов Америки направила письмо советнику Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану, в котором выразила озабоченность по поводу успешной адаптации ВС РФ к западным вооружениям, развернутым на Украине. Об этом пишет агентство "Рейтер".
В письме подчёркивается, что тревожные уровни адаптации ВС России подрывают эффективность ряда систем ВС США. Законодатели отметили, что данные обстоятельства вызывают серьёзные опасения относительно дальнейших действий на передовой.
Россия, в свою очередь, считает, что поставки оружия киевскому режиму затрудняют урегулирование конфликта и вовлекают НАТО в боевые действия. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы м вооружениями для Украины являются законной целью ВС РФ. Он также добавил, что Штаты и Альянс участвуют в конфликте не только поставками, но и подготовкой личного состава ВСУ на территориях Британии, ФРГ и Италии.
В Кремле неоднократно подчёркивали, что накачка Киева оружием со стороны Запада не способствует мирным переговорам и может привести к негативным результатам.
Фото: сommons.wikimedia.org/Pete Souza (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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