Премьер Венгрии Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Москвой и начать переговоры с Поднебесной о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет Bild, ссылаясь на текст письма.
В письме Орбан обозначил основные итоги недавних встреч с лидерами Киева, Москвы, Пекина, Анкары и бывшим президентом Америки Дональдом Трампом.
"Ниже вы найдёте краткую оценку моих дискуссий и предложения на рассмотрение", — цитирует издание венгерского премьера.
Объём письма составил полторы страницы А4 и включает 10 пунктов. Орбан выразил обеспокоенность тем, что в будущем интенсивность конфликта возрастёт.
"Можно наблюдать, что интенсивность боестолкновений в ближайшем будущем радикально усилится", — отмечается в документе.
Кроме того, Орбан акцентирует внимание на необходимости "политического наступления" на глобальный Юг, который, по его мнению, потерял уважение из-за позиции Запада по Украине.
Фото: flickr.com/Európa Pont (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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