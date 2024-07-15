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БПЛА снял на видео панораму Волчанска, где идут ожесточённые бои
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БПЛА снял на видео панораму Волчанска, где идут ожесточённые бои

Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" опубликовал панорамные кадры Волчанска, где продолжаются ожесточённые бои. На записи, сделанной дроном, отчётливо видны взрывы и пыль, поднимающаяся от снарядов. Определить уцелевшие здания на фоне разрушений оказалось трудной задачей.

Штурм города начался в мае 2024 года. Ранее Минобороны России сообщило о поражении кадрового состава и техники ВСУ подразделениями Северной группировки в районе Волчанска. Ян Гагин, советник Пушилина, подчеркнул, что ВС РФ продвигаются в городе "квартал за кварталом", в то время как украинцы не считаются с потерями, отправляя своих бойцов "на убой".

За последние дни ВС России захватили ещё один населённый пункт в Донецкой Республике. Восточная группировка достигла успеха и установила контроль над Урожайным. Специалисты занимаются зачисткой и разминированием освобождённых территорий. Недавно средства ПВО России сбили истребитель ВСУ МиГ-29 в зоне спецоперации и ликвидировали 36 беспилотных аппаратов.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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