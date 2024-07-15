Олег Царёв, выступая в программе "Царьграда", отметил, что РФ значительно отстает от Америки и Поднебесной в новой гонке вооружений, фокус которой сейчас смещён на высокотехнологичные системы, такие как ИИ и космические спутники.

Политик подчеркнул, что несмотря на ввод беспилотных операций и использование артиллерийских снарядов в СВО на Украине, Запад продолжает вкладывать основные ресурсы в разработку и внедрение передовых технологий в оборонном секторе.

Царёв отметил, что Москва пока не развивает такие ключевые направления как спутниковая навигация и искусственный интеллект, в которые активно вкладываются компании Штатов. Он также привёл данные о разнице в количестве спутников, запускаемых РФ и Штатами, отметив необходимость значительного увеличения производства спутников, чтобы догнать конкурентов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв высказался о слабом месте НАТО, связанном с зависимостью от космических спутников, что делает их системы управления уязвимыми перед потенциальными угрозами.

Фото: сommons.wikimedia.org/Expedition 20 Crew, NASA (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)