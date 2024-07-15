Замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апти Алаудинов осудил расстрел российского бойца "Азовом"*, запрещённой в РФ организацией, и назвал его нарушением Женевских конвенций. Об этом пишет ТАСС.
Алаудинов заявил: "Это нарушение Женевской конвенции. Другого мы и не ожидали от сатанистов "Азова"*, которые с самого начала являются фашистами во всех проявлениях. Удивляться нечему".
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также осудила инцидент, отметив, что расстрел является грубым нарушением международного права, и потребовала строгого наказания для виновных.
"Думаю, в этом году мы завершим СВО", — ранее заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Алаудинов сказал, что на харьковское направление переброшены почти все отряды из Чечни для растягивания фронта и уничтожения противника. Он также отметил, что с вражеской стороны было стянуто очень много живой силы, включая резервы.
"Азов"* запрещён в РФ как экстремистская террористическая организация.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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