Президент Америки Джо Байден поручил обеспечить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты Штатов как независимый кандидат. Об этом сообщил американский министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в беседе Reuters.

Такое решение было принято в свете участия Кеннеди-младшего в предвыборной гонке и учитывает повышенные риски, связанные с его кандидатурой. Ранее Дональд Трамп призвал Секретную службу США экстренно обеспечить охрану Кеннеди, отметив: "Учитывая историю его семьи, это верное решение!".

Стоит напомнить, что 13 июля на Трампа было совершено покушение во время встречи со сторонниками на митинге. Во время выступления, когда он заговорил о Байдене, раздались выстрелы. Трамп схватился за ухо и упал на пол, после чего его быстро эвакуировали агенты Секретной службы.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Peoria (Commons Attribution 2.0 Generic license)