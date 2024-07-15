Президент Америки Джо Байден поручил обеспечить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты Штатов как независимый кандидат. Об этом сообщил американский министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в беседе Reuters.
Такое решение было принято в свете участия Кеннеди-младшего в предвыборной гонке и учитывает повышенные риски, связанные с его кандидатурой. Ранее Дональд Трамп призвал Секретную службу США экстренно обеспечить охрану Кеннеди, отметив: "Учитывая историю его семьи, это верное решение!".
Стоит напомнить, что 13 июля на Трампа было совершено покушение во время встречи со сторонниками на митинге. Во время выступления, когда он заговорил о Байдене, раздались выстрелы. Трамп схватился за ухо и упал на пол, после чего его быстро эвакуировали агенты Секретной службы.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Peoria (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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