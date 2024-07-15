РИА Новости сообщает со ссылкой на главреда венгерского издания Demokrata Андраша Бенчика, что сообщения о предполагаемом покушении на премьера Виктора Орбана являются фейком и исходят от фальшивого сайта.
Андраш Бенчик отметил: "Страница Demokrata.net подозрительна, это фальшивка, фейк. Не было никакого покушения".
Ранее в венгерских СМИ появилось сообщение о том, что спецслужбы страны предотвратили покушение на Орбана перед его поездкой в Москву 5 июля. Сайт Demokrata.net, распространивший эти данные, полностью скопировал страницу портала Demokrata.hu.
Этот случай не единственный: недавно также сообщалось о покушении на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании. Охрана оперативно отреагировала на выстрелы, и секретная служба Штатов ликвидировала стрелка. Дональд Трамп поднялся с окровавленным ухом, но набрал очки в предвыборной гонке и сплотил вокруг себя республиканцев и сторонников.
Фото: flickr.com/European People's Party (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Bild: Орбан призвал Евросовет возобновить дипотношения с РФ
Премьер Венгрии Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Москвой и начать переговоры с Поднебесной о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет Bild, ссылаясь на текст письма.
Байден поручил охранять Кеннеди-младшего, баллотирующегося в президенты США
Президент Америки Джо Байден поручил обеспечить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты Штатов как независимый кандидат. Об этом сообщил американский министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в беседе Reuters.
В Канаде разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями
Канадские учёные разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями, которые крепятся к шерсти животных подобно плодам репейника.
Врачи Малышева и Гандельман: измерять давление нужно в двух положениях — лежа и стоя
Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман подчеркнули важность измерения артериального давления в двух положениях — лежа и стоя, особенно для гипертоников и людей, испытывающих головокружения или потерю сознания при изменении положения.