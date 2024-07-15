Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 87,8077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 95,7849
СМИ Венгрии: сообщение о предотвращённом покушении на Орбана – фейк
  1. Главная
  2. Мир

СМИ Венгрии: сообщение о предотвращённом покушении на Орбана – фейк

РИА Новости сообщает со ссылкой на главреда венгерского издания Demokrata Андраша Бенчика, что сообщения о предполагаемом покушении на премьера Виктора Орбана являются фейком и исходят от фальшивого сайта.

Андраш Бенчик отметил: "Страница Demokrata.net подозрительна, это фальшивка, фейк. Не было никакого покушения".

Ранее в венгерских СМИ появилось сообщение о том, что спецслужбы страны предотвратили покушение на Орбана перед его поездкой в Москву 5 июля. Сайт Demokrata.net, распространивший эти данные, полностью скопировал страницу портала Demokrata.hu.

Этот случай не единственный: недавно также сообщалось о покушении на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании. Охрана оперативно отреагировала на выстрелы, и секретная служба Штатов ликвидировала стрелка. Дональд Трамп поднялся с окровавленным ухом, но набрал очки в предвыборной гонке и сплотил вокруг себя республиканцев и сторонников.

Фото: flickr.com/European People's Party (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Bild: Орбан призвал Евросовет возобновить дипотношения с РФ

Bild: Орбан призвал Евросовет возобновить дипотношения с РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Москвой и начать переговоры с Поднебесной о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет Bild, ссылаясь на текст письма.

Читать полностью
Байден поручил охранять Кеннеди-младшего, баллотирующегося в президенты США

Байден поручил охранять Кеннеди-младшего, баллотирующегося в президенты США

Президент Америки Джо Байден поручил обеспечить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты Штатов как независимый кандидат. Об этом сообщил американский министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в беседе Reuters.

Читать полностью

Общество

В Канаде разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями

В Канаде разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями

Канадские учёные разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями, которые крепятся к шерсти животных подобно плодам репейника.

Читать полностью
Врачи Малышева и Гандельман: измерять давление нужно в двух положениях — лежа и стоя

Врачи Малышева и Гандельман: измерять давление нужно в двух положениях — лежа и стоя

Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман подчеркнули важность измерения артериального давления в двух положениях — лежа и стоя, особенно для гипертоников и людей, испытывающих головокружения или потерю сознания при изменении положения.

Читать полностью

Новости