РИА Новости сообщает со ссылкой на главреда венгерского издания Demokrata Андраша Бенчика, что сообщения о предполагаемом покушении на премьера Виктора Орбана являются фейком и исходят от фальшивого сайта.

Андраш Бенчик отметил: "Страница Demokrata.net подозрительна, это фальшивка, фейк. Не было никакого покушения".

Ранее в венгерских СМИ появилось сообщение о том, что спецслужбы страны предотвратили покушение на Орбана перед его поездкой в Москву 5 июля. Сайт Demokrata.net, распространивший эти данные, полностью скопировал страницу портала Demokrata.hu.

Этот случай не единственный: недавно также сообщалось о покушении на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании. Охрана оперативно отреагировала на выстрелы, и секретная служба Штатов ликвидировала стрелка. Дональд Трамп поднялся с окровавленным ухом, но набрал очки в предвыборной гонке и сплотил вокруг себя республиканцев и сторонников.

Фото: flickr.com/European People's Party (Commons Attribution 2.0 Generic license)