Постоянный представитель РФ при Организации по запрету химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин заявил, что Москва не исключает приглашения экспертов ОЗХО для изучения фактов использования химического оружия ВС Украины. Однако на данный момент такой вопрос не находится в активной стадии рассмотрения.

Тарабрин заявил: "Мы ещё не приглашали, но не исключаем этот сценарий. Если понадобится их участие, пригласим".

Он отвечал на вопрос о том, приглашала ли РФ экспертов ОЗХО на объекты, где, по заявлениям, было использовано химоружие со стороны киевского режима. По словам Тарабрина, российская сторона в настоящее время не обсуждает этот вопрос активно на практическом уровне.

При этом Запад готовится выдвинуть обвинения против Москвы в применении химоружия, сказал российский постпред при ОЗХО. Он отметил, что никакой химической угрозы Украине со стороны ВС РФ нет и быть не может. Москва не исключает приглашения экспертов ОЗХО, чтобы представить свидетельства использования ВСУ химоружия и подала заявку на членство в Исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы.

Фото: flickr.com/Dutch Ministry of Foreign Affairs (Commons Attribution 2.0 Generic license)











