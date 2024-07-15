Отставной полковник СБУ Олег Стариков выразил озабоченность по поводу использования авиабомб ФАБ-3000 ВКС РФ против украинцев.
В интервью он заявил: "Есть обстрелянные бойцы. Вот прилетит КАБ-3000 — и всё. Когда необстрелянные бригады пойдут на передовую, прилетят эти снаряды. Это может нанести такой ущерб боевому духу, что приведёт к панике в ВСУ".
Эксперт напомнил, что в 152-мм снаряде содержится около семи кг взрывчатого вещества, тогда как в корректируемом боеприпасе ФАБ-3000 ВС РФ — во много раз больше. Психологический эффект от применения такого оружия будет значительным.
В марте МО России объявило о начале массового производства трёхтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000. По словам Алексея Леонкова, они обладают разрушительной силой, достаточной для штурма особо укреплённых районов. Технологии корректировки делают эти бомбы почти высокоточным оружием.
Российские ВКС активно применяют авиабомбы с УМПК в зоне стратегической воздушной обороны. Это позволяет боевым самолётам бить по укрепрайонам ВС Украины, минимизируя риск подвергнуться атакам ЗРК противника.
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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