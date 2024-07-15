В своём ежегодном обращении к высшим чинам ВС Франции президент Эмманюэль Макрон призвал к подготовке к "завтрашней войне вместо той, что мы представляли вчера". Он отметил необходимость учиться на опыте конфликта на Украине, акцентировал внимание на ускорении перевооружения армии и корректировке военной программы на 2025-ый. При этом цель остаётся неизменной — подготовить страну к конфликту высокой интенсивности в рамках утверждённого бюджета.
В период с 2024 по 2030 годы предусматривается увеличение военных расходов на 40% и достижение суммы в €413 миллиардов, что подчёркивает стремление Парижа к укреплению обороноспособности в условиях современных глобальных угроз.
Президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц ожидали, что на швейцарский саммит по Украине прибудут представители Пекина со своим планом, однако Китай воздержался и призвал посольства ЕС рассмотреть план до мероприятия.
Фото: flickr.com/Jacques Paquier (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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